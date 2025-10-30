Luciano Spalletti nouvel entraîneur de la Juventus

L'ancien sélectionneur de l'Italie Luciano Spalletti a été nommé entraîneur de la Juventus. Le club le plus titré du football italien, décevant 6e de la Serie A, l'a annoncé jeudi.

'Luciano Spalletti est le nouvel entraîneur de la Juventus: le technicien toscan a signé un contrat expirant le 30 juin 2026', a détaillé la Juve dans un communiqué.

Spalletti, 66 ans, succède au Croate Igor Tudor, limogé lundi à la suite d'une troisième défaite en huit jours, sept mois après son arrivée. Il dirigera pour la première fois sa nouvelle équipe sur le terrain de la Cremonese samedi dans le cadre de la 10e journée de championnat.

Selon la presse italienne, Spalletti dispose dans son contrat d'une option de prolongation automatique pour deux ans, en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Spalletti est le sixième entraîneur de la 'Vieille Dame' depuis mai 2024 en incluant les entraîneurs intérimaires comme Massimo Brambilla sur le banc mercredi contre l'Udinese pour la première victoire des Bianconeri (3-1) depuis un mois et demi.

Il va devoir relancer une équipe en crise qui, en championnat, accuse déjà six points de retard sur le leader et champion en titre, Naples et qui est mal en point en Ligue des champions après deux nuls et une défaite.

Spalletti a pour lui son expérience avec 559 matches de championnat et 67 de Ligue des champions passés sur les bancs de l'Udinese (2002-05), l'AS Rome (2005-09 et 2016-17), l'Inter Milan (2017-19) et Naples (2021-23).

A son palmarès figurent un titre de champion d'Italie conquis en 2023 avec Naples et deux éditions de la Coupe d'Italie remportées avec la Roma (2007, 2008).

Il a également été sacré deux fois champion de Russie avec le Zenit Saint-Petersbourg entre 2009 et 2014.

Mais Spalletti reste sur un échec retentissant aux commandes de l'équipe d'Italie, d'abord à l'Euro 2024, conclu dès les 8e de finale (défaite 2-0 contre la Suisse), puis lors des qualifications pour le Mondial 2026.

La Nazionale, absente des deux dernières Coupes du monde, a débuté en juin les éliminatoires pour la prochaine édition par une déroute à Oslo (3-0) qui a été fatale à Spalletti, remplacé par Gennaro Gattuso.

En rejoignant la Juve, il tient l'occasion de se relancer après ce qu'il présentait il y a quelques jours encore comme 'la douleur la plus vive' de sa carrière.

