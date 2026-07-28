Lorenzo Villa signe pour 3 ans à Sion

Le FC Sion annonce l'arrivée de Lorenzo Villa. Le défenseur central italien de 23 ans débarque ...
Lorenzo Villa signe pour 3 ans à Sion

Lorenzo Villa signe pour 3 ans à Sion

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le FC Sion annonce l'arrivée de Lorenzo Villa.

Le défenseur central italien de 23 ans débarque en provenance de la Juventus avec un contrat de trois ans à la clé. Il avait été prêté à Padoue en Serie B la saison dernière.

Le staff sédunois a donc trouvé son bonheur. Lorenzo Villa est notamment appelé à remplacer provisoirement Kreshnik Hajrizi, au repos forcé pour plus de deux mois encore en raison d'une blessure aux adducteurs qui a nécessité une opération.

Lorenzo Villa 'correspond au profil de défenseur central que nous recherchions. Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience intéressante et un fort potentiel de progression. (...) Nous sommes convaincus qu’il apportera beaucoup à notre équipe', explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans un communiqué.

Villa est arrivé au siège du club lundi soir et a effectué cmardi après-midi son premier entraînement sous la férule de Didier Tholot, souligne encore le communiqué. Il devrait être qualifié pour le match de Super League de dimanche face au FC Lucerne, espère le FC Sion.

/ATS
 

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