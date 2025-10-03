Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson

Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien ...
Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée mardi en Ligue des champions.

'Alisson ne fait pas partie de l'équipe de demain (samedi) et il ne se rendra pas au Brésil pour jouer avec la sélection nationale' dans les dix prochains jours, a affirmé Arne Slot. Le manager des Reds s'exprimait à la veille de la rencontre de Premier League contre Chelsea samedi à Stamford Bridge.

Alisson s'est blessé sur un arrêt à la 56e minute et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardashvili lors de la défaite des Reds 1-0 en Turquie mardi. Il s'agissait du deuxième revers consécutif après celui à Crystal Palace en championnat.

Slot n'a pas indiqué la durée exacte de l'indisponibilité de son gardien numéro un. Il serait cependant 'surpris' de le voir reprendre dès le premier match après la fenêtre internationale, qui n'est autre que le choc contre Manchester United (19 octobre).

/ATS
 

