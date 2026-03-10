Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool a été surpris sur la pelouse de Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue ...
Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Photo: KEYSTONE/AP/Khalil Hamra

Liverpool a été surpris sur la pelouse de Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds se sont inclinés 1-0 sur un but de Mario Lemina, mardi à Istanbul.

Le milieu de terrain français a ouvert le score à la 7e minute sur un corner, suivant bien une remise de la tête du Nigérian Victor Osimhen, la star de Galatasaray. Les Turcs ont d'ailleurs archidominé le début de match, manquant le 2-0 à plusieurs reprises (12e Osimhen, 24e Sanchez).

Liverpool a dû attendre la deuxième mi-temps pour se montrer dangereux sur une pelouse où la Juventus avait sombré lors des barrages (défaite 5-2). Au retour des vestiaires, Dominik Szoboszlai a buté sur le portier turc Ugurcan Cakir (46e), puis Alexis Mac Allister a manqué le cadre de peu (47e).

Deux buts annulés

Dans un stade en fusion, Galatasaray a encore cru doubler la mise à la 62e, mais Osimhen a vu sa réussite être annulée pour un hors-jeu. Un hors-jeu salvateur pour le défenseur des Reds Ibrahima Konaté, doublement fautif sur cette action.

Liverpool aurait pu en profiter pour égaliser, sauf que l'attaquant français Hugo Ekitiké a perdu son duel face à Cakir à la 66e. Et le but de Konaté sur corner à la 70e a été justement annulé, le Français ayant dévié le ballon du coude droit.

Les Anglais devront donc rattraper un but de retard mercredi prochain à Anfield pour espérer rallier les quarts de finale. Les Stambouliotes, eux, sont à 90 minutes d'éliminer un autre grand club du foot européen.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des retrouvailles pour deux clubs anglais

Des retrouvailles pour deux clubs anglais

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 04:04

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 23:33

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 11:12

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 16:56

Articles les plus lus

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 22:57

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 16:56

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 23:33

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 11:12

Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 18:37

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 22:57

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Grave blessure au genou pour Gonçalo Sacramento

Football    Actualisé le 09.03.2026 - 16:56

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea

Football    Actualisé le 10.03.2026 - 11:12

Un 899e but pour Messi

Un 899e but pour Messi

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 06:35

Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 16:03

Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 18:37

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

L'AC Milan bat l'Inter et relance la Serie A

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 22:57