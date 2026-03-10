Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray

Liverpool a été surpris sur la pelouse de Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds se sont inclinés 1-0 sur un but de Mario Lemina, mardi à Istanbul.

Le milieu de terrain français a ouvert le score à la 7e minute sur un corner, suivant bien une remise de la tête du Nigérian Victor Osimhen, la star de Galatasaray. Les Turcs ont d'ailleurs archidominé le début de match, manquant le 2-0 à plusieurs reprises (12e Osimhen, 24e Sanchez).

Liverpool a dû attendre la deuxième mi-temps pour se montrer dangereux sur une pelouse où la Juventus avait sombré lors des barrages (défaite 5-2). Au retour des vestiaires, Dominik Szoboszlai a buté sur le portier turc Ugurcan Cakir (46e), puis Alexis Mac Allister a manqué le cadre de peu (47e).

Deux buts annulés

Dans un stade en fusion, Galatasaray a encore cru doubler la mise à la 62e, mais Osimhen a vu sa réussite être annulée pour un hors-jeu. Un hors-jeu salvateur pour le défenseur des Reds Ibrahima Konaté, doublement fautif sur cette action.

Liverpool aurait pu en profiter pour égaliser, sauf que l'attaquant français Hugo Ekitiké a perdu son duel face à Cakir à la 66e. Et le but de Konaté sur corner à la 70e a été justement annulé, le Français ayant dévié le ballon du coude droit.

Les Anglais devront donc rattraper un but de retard mercredi prochain à Anfield pour espérer rallier les quarts de finale. Les Stambouliotes, eux, sont à 90 minutes d'éliminer un autre grand club du foot européen.

