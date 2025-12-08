Liverpool: Slot recadre Salah, mais ouvre la porte

La sortie médiatique de Mohamed Salah n'est 'pas une bonne chose pour l'équipe', a déclaré lundi l'entraîneur Arne Slot. Ce dernier est toutefois 'convaincu' qu'un retour de l'Egyptien est possible.

La mise à l'écart de l'attaquant égyptien pour l'affiche de Ligue des champions à l'Inter Milan, mardi, est une mesure temporaire qui ne présage en rien l'avenir, a expliqué le Néerlandais. 'Nous avons décidé de ne pas l'emmener pour ce match. Mais après demain, nous examinerons de nouveau la situation', a-t-il déclaré en conférence de presse depuis l'Italie.

Salah a exprimé sa vive déception devant des journalistes samedi soir après un match nul à Leeds (3-3), où l'entraîneur l'a relégué au coup d'envoi sur le banc des remplaçants pour la troisième fois d'affilée.

Était-ce son dernier match sous le maillot des 'Reds', qu'il porte depuis 2017? 'Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question à l'heure actuelle', a esquivé Slot. Mais dans tous les cas, a-t-il ajouté, 'je suis convaincu qu'il y a toujours une possibilité pour un joueur de revenir'.

'Une surprise pour moi'

Il a assuré ne pas avoir eu l'impression que la relation était rompue entre eux, contrairement à ce que Salah a suggéré. 'Ce n'est pas ce que j'ai ressenti, pas du tout, jusqu'à samedi soir en tout cas. (...) Il était très respectueux avec le staff, avec ses coéquipiers, il s'entraînait très dur. Dans une certaine mesure, c'était une surprise pour moi quand j'ai entendu ce qu'il a dit après le match'.

'Il peut tout à fait penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias. Il a le droit, mais ensuite c'est à nous de réagir à cela', a développé Slot.

L'entraîneur a refusé de dire si la situation l'affectait personnellement. Il s'est en revanche attardé sur les effets que cela pouvait avoir sur les membres du staff 'qui travaillent si dur au quotidien'. Ils sont, a-t-il ajouté, 'affectés' par la crise sportive et 'à cause de ce qui s'est passé. Ce n'est donc pas une bonne chose pour nous en tant qu'équipe'.

Le club n'a parlé qu'une fois à Salah depuis samedi, selon lui, et c'était lundi pour signifier à l'attaquant sa non-sélection en Italie.

