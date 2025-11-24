Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

La 5e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. L'affiche la plus alléchante ...
Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Ligue des champions: un alléchant Chelsea - Barcelone ce soir

Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY

La 5e journée de Ligue des champions est au programme ce soir. L'affiche la plus alléchante se jouera à Londres entre Chelsea et Barcelone.

Les deux clubs sont voisins au classement. Le Barça occupe le 11e rang juste devant les Londoniens. Tous deux comptent 7 points après avoir gagné deux matches, fait un nul et subi une défaite. Autre parallèle, tant Chelsea que Barcelone sont actuellement 2e de leur championnat: les Anglais accusent 6 points de retard sur Arsenal, alors que les Catalans se trouvent à 1 point derrière le Real Madrid.

Parmi les favoris de la compétition, Manchester City (4e/10 pts) accueillera le Bayer Leverkusen (21e/5 pts) en espérant rebondir après sa défaite samedi en Premier League à Newcastle (2-1). Pour leur part, les Magpies de Fabian Schär, qui occupent le 6e rang avec 9 points, se rendront à Marseille (25e/3 pts) en sachant qu'un succès serait quasiment synonyme de qualification pour les 16es de finale.

Le Borussia Dortmund (14e/7 pts) de Gregor Kobel aura une bonne occasion d'engranger des points avec la venue dans la Ruhr de Villarreal (32e/1 pt). Marc Giger et l'Union Saint-Gilliose (28e/3 pts) effectueront le périlleux déplacement d'Istanbul pour aller y affronter Galatasaray (9e/9 pts). Naples (24e/4 pts) aura la pression lors de la réception de l'étonnant FK Qarabag (15e/7 pts).

/ATS
 

Actualités suivantes

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

PL: Réduit à 10, Everton s'impose face à Manchester United

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 23:25

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 10:25

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

Articles les plus lus

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Women's Super League: Servette toujours invaincu

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 10:25

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 23:07

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

MLS: Lionel Messi encore une fois décisif

Football    Actualisé le 24.11.2025 - 08:11

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Marco Correia : « Une Coupe du monde M17, ce n’est qu’une seule fois dans une vie »

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55