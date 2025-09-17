Ligue des champions: menu alléchant ce soir

La 1re journée de la Ligue des champions s'achève ce soir avec six nouvelles rencontres. Deux duels s'annoncent particulièrement alléchants: Manchester City - Naples et Newcastle - Barcelone.

Les Citizens de Pep Guardiola, auteurs d'un début mitigé en Premier League (2 succès, 2 défaites), auront fort à faire face aux champions d'Italie. Les joueurs d'Antonio Conte ont en effet remporté leurs trois premiers matches en Serie A.

Cette partie sera aussi marquée par le retour à l'Etihad de Kevin de Bruyne. Le Belge, longtemps le maître à jouer des Mancuniens, évolue dorénavant avec les Napolitains. Nul doute qu'il tiendra à briller face à ses anciens coéquipiers. Comme toujours, Manchester City comptera sur la force de frappe d'Erling Haaland.

Fabian Schär et Newcastle recevront pour leur part le FC Barcelone, l'un des favoris de la compétition. La mission semble difficile pour les Magpies, dont le début de saison n'a pas été exceptionnel (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'équipe d'Eddie Howe devra hausser son niveau face aux Catalans et leur impressionnante force offensive.

L'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria entamera sa campagne par un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le club de la Principauté devra se méfier de l'ancienne équipe d'Ardon Jashari. Eintracht Francfort, où Aurèle Amenda ne constitue pas un premier choix, accueillera pour sa part Galatasaray.

Tombeur du FC Bâle en play-off, le FC Copenhague sera aux prises à domicile avec Bayer Leverkusen. Enfin, Sporting Lisbonne accueillera Kairat Almaty, l'un des petits poucets de la compétition.

/ATS