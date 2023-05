Ligue des champions: le match de l'année ce soir à Manchester

La demi-finale retour de Ligue des champions ce soir (21h00) entre Manchester City et le Real Madrid constitue le match de l'année. Il devrait sy avoir du spectacle et des étincelles à l'Etihad.

Tout reste à faire dans cet affrontement après le 1-1 sur lequel les deux équipes se sont séparées au terme du match aller. Le suspense reste total entre Anglais et Espagnols, tout comme d'ailleurs l'an passé au même stade de la compétition. Le Real l'avait finalement emporté 6-5 au cumul des deux rencontres et avait gagné la finale dans la foulée (1-0 contre Liverpool).

Mais cette fois, City aura l'avantage de recevoir au retour. Dans son antre, le champion d'Angleterre reste sur 14 victoires consécutives avec 49 buts inscrits contre 7 encaissés. Le Real est prévenu: il devra défendre avec une concentration extrême pour d'un côté museler le phénomène Haaland, tout en surveillent de l'autre les De Bruyne, Gündogan ou Grealish, tous capables aussi de marquer.

Pour un fantastique triplé

Avec Manuel Akanji, devenu un titulaire indiscutable chez les Citizens, Pep Guardiola n'est pas loin de mener son équipe à un fantastique triplé. Manchester City est ainsi tout proche d'un cinquième titre national en six ans.

Le club jouera aussi la finale de la Coupe d'Angleterre contre son rival local Manchester United le 3 juin à Wembley, soit une semaine avant la finale de la Ligue des champions à Istanbul. C'est ce trophée que City et son manager veulent avant tout. Il faudra donc pour ce faire commencer par déboulonner le tenant du titre: possible, mais jamais facile...

Pas au même niveau

Le Real Madrid est peut-être moins impressionnant que voici un an. Karim Benzema, intenable au printemps 2022, n'a pas totalement retrouvé le niveau qui lui avait assuré le premier Ballon d'Or de sa carrière.

Mais les Madrilènes n'en restent pas moins redoutables, avec les Brésiliens Vinicius et Rodygo et les vieux grognards du milieu que sont Modric et Kroos. Et derrière, Courtois reste capable de tous les exploits dans son but. L'une des clés du match sera la capacité de la défense madrilène à contenir Haaland, l'homme qui a marqué 52 buts depuis le début de la saison avec City.

/ATS