Ligue des champions: le grand soir pour Servette

Servette accueille les Glasgow Rangers ce soir dès 20h30 au 3e tour qualificatif retour de la Ligue des champions. Les Genevois, battus 2-1 en Ecosse au match aller, espèrent renverser la vapeur.

Ils rêvent d'obtenir leur billet pour les barrages, dernière étape avant la lucrative phase de groupes de la Ligue des champions.

7457 jours après la venue des Young Boys pour l’inauguration du stade, une rencontre du Servette FC se jouera à nouveau à guichets fermés à la Praille. L’engouement unique autour de la venue des Rangers commande des devoirs aux Servettiens. Comme le 16 mars 2003, ils n’ont franchement pas le droit de décevoir.

Battus 2-1 au match aller après une entame cataclysmique et l’expulsion à l’heure de jeu de David Douline, les Grenat veulent croire en leur étoile. A cette possibilité de défier mardi prochain sur cette même pelouse sans doute le PSV Eindhoven en match aller des play-off. Après avoir perdu sur la marge la plus infime une rencontre qui a bien failli tourner au cauchemar, René Weiler et ses joueurs peuvent penser que le ciel est leur seule limite.

Un match à 5 millions d'euros

'Il n’y aura aucune pression sur nos épaules, avance Enzo Crivelli qui sera de retour aux affaires après avoir purgé son match de suspension à Glasgow. Jouer un match de Coupe d’Europe devant 30'000 spectateurs est, selon moi, normal. Le staff, l'équipe et la ville sont prêtes. La pression, elle sera sur les Rangers.' L’avant-centre assure que les Servettiens seront aptes au combat sur le plan physique.

'Les supporters vont nous pousser. La fatigue est sans doute là en raison de la répétition des matches, mais on va l’oublier, promet-il. Nous nous sommes battus toutes la saison dernière pour avoir le bonheur de jouer une telle rencontre.'

L’enjeu financier peut aider également les joueurs à trouver un second souffle. Une qualification pour les play-off offrirait, en effet, une manne de 5 millions d’euros au club. On rappellera que le Servette FC est d'ores et déjà assuré, dans le scénario le moins favorable, de recevoir 3,5 millions d'euros pour sa présence en phase de poules de l'Europa League qui a récompensé sa qualification pour ce 3e tour préliminaire.

Trois changements

La titularisation d’Enzo Crivelli sera l’un des trois ajustements que devrait opérer René Weiler par rapport à mardi dernier. Gaël Ondoua remplacera Douline suspendu et tout indique qu’Anthony Baron sera préféré à Bradley Mazikou sur le flanc gauche de la défense.

Présent lundi matin à l’entraînement, Miroslav Stevanovic figurera sur la feuille de match. 'Il ne commencera pas. Mais il pourrait entrer en jeu', glisse René Weiler. Dans un rôle de joker, le meilleur passeur du pays pourrait, pourquoi pas, changer le cours du match sur une inspiration géniale.

