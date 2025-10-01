Ligue des champions: le PSG s'impose 2-1 à Barcelone

Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.

Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Lee (83e) avant de faire la décision par Ramos (90e).

Un gardien suisse fait match nul, l'autre gagne

Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Dier (90e).

Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Guirassy (82e) et Brandt (91e).

La Juve accrochée, Naples s'impose

La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.

Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Lisbonne grâce à deux réussites d'Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.

Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 contre Olympiakos. Martinelli (13e) et Saka (92e) ont marqué.

