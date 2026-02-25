Ligue des champions: le PSG passe, le Real Madrid aussi

Le Paris Saint-Germain a rejoint les 8es de finale de la Ligue des champions en faisant 2-2 contre Monaco en barrage retour. Le club de la capitale avait gagné 3-2 en Principauté la semaine dernière.

Mais comme lors déjà du match aller, les Monégasques de Philipp Köhn et Denis Zakaria ont ouvert le score. L'excellent Akliouche a trouvé la faille à la 45e, au meilleur moment pour semer le doute dans les esprits adverses. A ce moment du match, l'avantage des visiteurs était mérité.

L'indiscipline des joueurs de la Principauté leur a toutefois coûté cher une fois encore. Coulibaly a hérité d'un deuxième carton jaune fatal à la 58e, puisque Marquinhos a égalisé deux minutes plus tard. A dix contre onze face au tenant du titre devant son public, Monaco n'avait plus vraiment les cartes dans son jeu pour aller créer la sensation. Kvaratskhelia a assuré la qualification parisienne (66e) même si Teze a redonné un espoir tardif à son équipe (91e).

Le Real a dû s'employer

Le Real Madrid a dû revêtir le bleu de chauffe pour s'éviter une élimination qui aurait sans doute provoqué une crise. Le club merengue, sans Mbappé blessé, a gagné 2-1 sans briller contre le Benfica Lisbonne.

Les Portugais, qui avaient perdu 1-0 chez eux à l'aller, ont pris l'avantage à la 14e par Rafa Silva. Mais le Real a égalisé grâce à Tchouaméni (16e) avant que Vinicius Jr n'assure le succès sur un contre (80e) alors que les visiteurs poussaient fort. José Mourinho n'a donc pas réussi cette fois à jouer un mauvais tour à son ancien club.

