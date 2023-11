Ligue des champions: belle opération pour Borussia Dortmund

Borussia Dortmund a fait un petit pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. Dans le très relevé groupe F, les Allemands ont battu Newcastle 2-0 et comptent 7 points, contre 4 aux Anglais.

Cette rencontre, qui constituait un mini derby suisse en raison des présences sur la pelouse de Gregor Kobel dans le but du BVB et de Fabian Schär au coeur de la défense des Magpies, a été globalement dominée par le Borussia. Les trois points ont été acquis grâce à des réussites de Füllkrug (26e) et Brandt (79e).

Dortmund avait bien besoin de ce succès après la claque (0-4) reçue à domicile samedi en Bundesliga contre le Bayern Munich. Pour Newcastle, la victoire impériale contre le PSG (4-1) semble bien loin après deux revers subis contre le Borussia.

Une surprise a été enregistrée dans le groupe H. A Hambourg, où il est exilé pour ses matches à domicile, le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 contre un FC Barcelone qui avait remporté ses trois premières rencontres. Le but ukrainien a été inscrit par Sikan (40e). Le Shakhtar possède ainsi 6 points.

/ATS