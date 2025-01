Ligue des champions: YB pour sauver l'honneur

La dernière journée de la première phase de la Ligue des champions est au programme ce soir à 21h00. Déjà certain d'être éliminé depuis longtemps, YB a pour ambition de sauver l'honneur.

Derniers du classement avec sept défaites en autant de matches, les Young Boys reçoivent Etoile Rouge Belgrade avec l'espoir d'éviter un zéro pointé qui ferait vraiment tache pour le football suisse. Les Serbes, eux aussi déjà éliminés, n'ont pas non plus illuminé cette phase de ligue, avec un succès et six défaites pour un 32e rang provisoire sur 36 équipes en lice.

Par ailleurs, la bataille fera rage à d'autres niveaux, d'une part pour figurer dans le top 8 afin d'être directement qualifié pour les 8es de finale. De l'autre, pour finir entre la 9e et la 24e place, ce qui permet ensuite de disputer un barrage d'accession aux 8es de finale.

/ATS