Ligue des champions: Thoune doit gagner ce soir à Zagreb

Thoune se rend en Croatie ce soir (20h00) en match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue ...
Ligue des champions: Thoune doit gagner ce soir à Zagreb

Ligue des champions: Thoune doit gagner ce soir à Zagreb

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Thoune se rend en Croatie ce soir (20h00) en match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les Bernois peuvent y croire après le nul 1-1 à l'aller chez eux face au Dinamo Zagreb.

Le club de l'Oberland n'aura en tout cas rien à perdre dans la capitale croate. La victoire 3-1 acquise samedi lors de la 1re journée de Super League à Lucerne a sans nul doute renforcé la confiance de l'équipe, qui a inscrit ses trois buts sur des balles arrêtées. Un succès dans le bouillant stade Maksimir lui permettrait de continuer de rêver...

Mais il y a encore du chemin à faire. Les Thounois ne se prennent pas trop la tête, à en croire Valmir Matoshi. 'On regarde de match en match, cela nous a bien réussi la saison dernière', affirme-t-il.

Avantage de la fraîcheur

A Lucerne, Thoune a entamé la rencontre avec huit changements par rapport au onze qui avait joué contre Dinamo Zagreb à l'aller. 'Nous devons récupérer. On regardera qui s'est bien remis et on fera les adaptations nécessaires à Lucerne', avait dit mardi soir l'entraîneur Gian-Luca Privitelli.

Dinamo Zagreb aura l'avantage de la fraîcheur, son championnat n'ayant pas encore repris. 'C'est défavorable pour nous qu'ils n'aient pas joué ce week-end. Mais on fera au mieux et on ne cherchera pas d'excuse', a dit le successeur de Mauro Lustrinelli.

Motivation

Le stade, qui peut contenir 35'000 personnes, devrait être très chaud au niveau ambiance. 'Ce sont les matches qui sont cool. Chacun a rêvé d'en jouer quand il était jeune. Nous sommes très motivés et je suis convaincu que nous allons livrer un bon match', a expliqué Matoshi.

En cas de qualification, les champions de Suisse affronteraient au 3e tour qualificatif les Lituaniens de Kauno Zalgiris ou les Féringiens de Klaksvik. En cas d'élimination, ils seraient reversés au 3e tour qualificatif de l'Europa League.

/ATS
 

Actualités suivantes

Infantino répond à ses détracteurs

Infantino répond à ses détracteurs

Football    Actualisé le 27.07.2026 - 15:53

Italie: Andrea Pirlo n'est plus candidat au poste de sélectionneur

Italie: Andrea Pirlo n'est plus candidat au poste de sélectionneur

Football    Actualisé le 27.07.2026 - 11:55

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 18:37

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 16:14

Articles les plus lus

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 04:10

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 16:14

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 18:37

Italie: Andrea Pirlo n'est plus candidat au poste de sélectionneur

Italie: Andrea Pirlo n'est plus candidat au poste de sélectionneur

Football    Actualisé le 27.07.2026 - 11:55

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 21:21

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 04:10

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 16:14

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 18:37

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:09

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:14

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 21:21

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 04:10