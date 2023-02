Ligue des champions: Borussia Dortmund bat Chelsea 1-0

Borussia Dortmund a pris la main dans son 8e de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Les Allemands, avec un Kobel infranchissable, ont gagné 1-0 chez eux après une partie très disputée.

Outre le buteur Adeyemi (63e), Gregor Kobel a en effet joué un rôle en vue dans le succès du BVB. Le gardien suisse a réussi plusieurs parades décisives, notamment face à James (55e/62e), Koulibaly (78e) Joao Felix (83e) et Fernandez (95e). Il a aussi eu une certaine réussite, étant sauvé par sa transversale sur un essai du Portugais prêté par l'Atlético Madrid (38e).

Si Dortmund a plutôt fait le jeu en début de partie, les Allemands ont manqué de précision dans leurs tentatives, à l'image de Haller qui tirait dans le petit filet alors qu'il se trouvait en position favorable. Chelsea a plutôt procédé par contres, et les Londoniens ont assez souvent été dangereux avec Felix, mais aussi Havertz et Ziyech.

Exploit individuel

La pression des visiteurs s'est accentuée en seconde période, mais ils ne sont pas parvenus à concrétiser, la défense allemande se montrant très solide et attentive. Et c'est après une alerte dans la surface du Borussia que l'ouverture du score est tombée, sur un incroyable exploit individuel d'Adeyemi. L'attaquant prenait le ballon dans son camp et s'en allait marquer un superbe but après avoir abusé toute la défense des Blues.

Denis Zakaria n'a pas quitté le banc des remplaçants pour Chelsea. Ce court revers laisse toutes les options possibles avant le retour à Stamford Bridge le 7 mars. Chelsea aura quand même la pression après les centaines de millions dépensés depuis plusieurs mois pour renforcer l'équipe de Graham Potter...

Dans l'autre rencontre de la soirée, Benfica Lisbonne est allé s'imposer 2-0 en Belgique face au Club Bruges. Les buts ont été inscrits sur penalty par Joao Mario à la 58e et par Neres à la 89e.

/ATS