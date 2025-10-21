Ligue des champions: Barcelone domine l'Olympiakos

Le FC Barcelone s'est imposé en ouverture de la 3e journée de Ligue des champions mardi. Les Blaugrana ont battu les Grecs de l'Olympiakos 6-1 grâce notamment à un triplé de Fermin Lopez.

Le milieu offensif espagnol (22 ans) a mis le Barça sur orbite en signant un doublé en première mi-temps (7e/39e) avant de marquer le 5-1 à la 76e. Le revenant anglais Marcus Rashford s'est quant à lui offert un doublé en cinq minutes (74e/79e). La star barcelonaise Lamine Yamal a aussi participé au festival en transformant un penalty (68e)

Ce duel disputé au stade olympique de Montjuïc - la réouverture du Camp Nou prend toujours plus de retard - aurait pu connaître un autre dénouement. Les Piréens avaient en effet le vent en poupe après la réduction du score d'El Kaabi sur penalty (54e), mais l'arbitre suisse Urs Schnyder a ensuite brandi un deuxième carton jaune très sévère et synonyme d'expulsion à l'Argentin de l'Olympiakos Santiago Hezze.

A 11 contre 10, le Barça a ensuite déroulé pour signer une deuxième victoire dans la compétition. Les joueurs d'Hansi Flick rebondissent ainsi après leur défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la précédente journée.

Match nul et vierge en Asie centrale

A près de 6000 kilomètres de là, au sud-est du Kazakhstan, le petit club chypriote de Paphos et les locaux du Kairat ont partagé l'enjeu au terme d'un match nul et vierge (0-0). Réduits à 10 dès la 4e minute, les Chypriotes ne sont pas passés loin de ramener les trois points de leur périple, mais leur ouverture du score à la 72e a été annulée pour un hors-jeu.

