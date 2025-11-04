Ligue des champions: Arsenal toujours parfait

Arsenal poursuit son entame parfaite en Ligue des champions. Les Gunners ont signé une quatrième ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Arsenal poursuit son entame parfaite en Ligue des champions. Les Gunners ont signé une quatrième victoire sans encaisser de but mardi sur la pelouse du Slavia Prague (3-0).

L'équipe entraînée par l'Espagnol Mikel Arteta prend seule la tête de la phase de ligue en attendant les chocs de la soirée opposant le PSG au Bayern Munich et Liverpool au Real Madrid.

Dans la capitale tchèque, les joueurs au canon ont une nouvelle fois eu besoin d'un corner pour faire la différence. Non pas pour marquer, mais pour obtenir un penalty ensuite transformé avec autorité par le capitaine anglais Bukayo Saka (32e).

Privé de ses avants-centres Kai Havertz et Viktor Gyökeres - ce dernier manquera le Suisse - Suède du 15 novembre à Genève -, Mikel Arteta a relancé son polyvalent compatriote espagnol Mikel Merino à la pointe de l'attaque. Un choix payant, puisque Merino s'est offert un doublé de pur attaquant en deuxième période (46e/68e).

Toujours aussi solides défensivement, les Londoniens ont cueilli un 10e succès de rang toutes compétitions confondues, le 8e en gardant leur cage inviolée. Le gardien espagnol David Raya n'a plus encaissé de but depuis le 28 septembre et une victoire 2-1 contre Newcastle en Premier League.

Francfort résiste à Naples

Dans l'autre affiche du début de soirée, Naples et l'Eintracht Francfort ont partagé l'enjeu en Campanie (0-0). Les champions d'Italie ont dominé mais n'ont pas su faire craquer la défense allemande, pour qui le Biennois Aurèle Amenda est entré en jeu en toute fin de match. Après quatre matches, les deux équipes comptent quatre points.

/ATS
 

