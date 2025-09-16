Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer ...
Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Ligue des champions: Arsenal s'impose à Bilbao

Photo: KEYSTONE/AP/Miguel Oses

Arsenal a pris un départ victorieux en Ligue des champions. Les Gunners sont allés s'imposer 2-0 à Bilbao face à l'Athletic Club lors de la 1re journée de la phase de ligue.

Les Londoniens ont parfois été bousculés par leurs adversaires basques, surtout en début de match. Mais ils ont su laisser passer l'orage avant de progressivement prendre le dessus.

Entré en jeu à la 71e à la place d'un Eze très discret, Martinelli n'a pas tardé à justifier la décision de son manager Mikel Arteta. Lancé en profondeur sur une déviation de Trossard, qui avait relayé Gyökeres (65e), le Brésilien est allé marquer sur son premier ballon à la 72e. Les deux remplaçants ont inversé les rôles à la 87e, le Belge étant cette fois à la conclusion.

L'Union Saint-Gilloise a pour sa part fêté ses grands débuts en Ligue des champions par un succès 3-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. David (9e/penalty), El Hadj (39e) et MacAllister (81e) ont inscrit les buts des champions de Belgique, pour qui le Suisse Marc Giger est entré à la 67e. Celui-ci a été transféré à l'Union depuis Schaffhouse en janvier 2025.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le FC Bosna attend plus de 3'000 spectateurs

Le FC Bosna attend plus de 3'000 spectateurs

Football    Actualisé le 16.09.2025 - 17:30

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 17:57

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 11:45

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

Articles les plus lus

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 18:33

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 11:45

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Borussia Mönchengladbach: Gerardo Seoane n'est plus l'entraîneur

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 17:57

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:43

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 18:33

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Débuts victorieux de Breel Embolo à Rennes

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 15.09.2025 - 11:45

Le FC Coffrane tient tête au leader

Le FC Coffrane tient tête au leader

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:19

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:43

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Lausanne n'y arrive toujours pas en championnat

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 18:33

Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 19:55