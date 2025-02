Ligue des Nations dames: la Suisse en panne d'efficacité

L'équipe de Suisse dames s'est inclinée 2-1 à Stavanger contre la Norvège lors de son deuxième match de Ligue des Nations. Elle a payé cash un gros manque d'efficacité.

Les Suissesses ont toutefois montré un visage bien plus intéressant que lors du terne et récent 0-0 face à l'Islande. Elles ont su se montrer souvent dangereuses, mais hélas sans trouver la concrétisation et la récompense de leurs efforts.

L'équipe de Pia Sundhage a en effet galvaudé de nombreuses occasions nettes, notamment par Ivelj (9e), Vallotto (27e), Maritz (63e/64e) et Beney (71e). La grande majorité des actions offensives sont venues des pieds de Schertenleib, qui a été la meilleure joueuse sur le terrain. L'attaquante de Barcelone a ponctué sa prestation en signant le 1-1 provisoire d'une frappe de loin à la 83e.

Les Norvégiennes, qui avaient trouvé le poteau sur un coup franc de Reiten (30e), ont ouvert le score contre le cours du jeu par Terland (74e). Et Graham Hansen, coéquipière de Schertenleib au Barça, a donné la victoire à son équipe à la 87e.

A 127 jours du match d'ouverture de l'Euro à Bâle contre... la Norvège, cette défaite n'est certes pas dramatique. Surtout que le niveau de jeu présenté a été de meilleure facture que lors des matches précédents. Mais il faudra vraiment trouver un moyen d'améliorer la finition...

