Ligue 1: première défaite de la saison pour Paris Saint-Germain

Lens a infligé au Paris Saint-Germain sa première défaite de la saison en Ligue 1. Lors de la 17e journée, les Sang et Or ont battu le leader 3-1 et reviennent ainsi à 4 points.

Les Lensois ont marqué par Frankowski (5e), Openda (28e) et Claude-Maurice (47e), alors que les visiteurs avaient égalisé grâce à Ekitike (8e). Privés de Neymar et Messi, les Parisiens ont été dominés, notamment dans les duels, et ont laissé apparaître des failles en défense. Mbappé a pour sa part eu parfois le tort de jouer de manière trop individualiste.

Lens a gagné tous ses matches à domicile cette saison en championnat, soit désormais neuf. Avec 4 points de retard sur leur victime de dimanche, le club du nord se profile vraiment comme un adversaire très sérieux pour le PSG dans la course au titre.

/ATS