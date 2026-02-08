Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 au terme de la 21e journée. Le tenant ...
Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 au terme de la 21e journée. Le tenant du titre a écrasé l'Olympique de Marseille 5-0 dans le clasico totalement déséquilibré.

Le Ballon d'or Ousmane Dembélé a été l'homme décisif. Il s'est fait l'auteur d'un doublé en première mi-temps (12e/37e) contre des Marseillais qui ont été nettement dominés. Un autogoal de Medina (64e) et des réussites de Kvaratskhelia (66e) et Lee (74e) ont encore creusé l'écart en faveur des hommes de Luis Enrique.

Au classement, le PSG compte deux points d'avance sur Lens et neuf sur Lyon. Marseille suit avec douze longueurs de retard.

/ATS
 

