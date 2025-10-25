Ligue 1: Marseille redonne les commandes au PSG

Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens ...
Photo: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias

Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens samedi, laissant le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 à Brest, reprendre la tête.

Battu sur le même score par le Sporting Portugal mercredi en Ligue des champions, l'OM retombe de son nuage après cinq victoires consécutives en championnat. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score via Mason Greenwood (17e), mais Odsonne Edouard (23e) sur penalty et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e) ont permis à Lens, désormais 2e, de les dépasser également.

Marseille abandonne donc le fauteuil de leader au PSG, qui s'est remis en ordre de marche en championnat quatre jours après le carton infligé à Leverkusen en C1 (7-2). Un doublé d'Hakimi (29e/39e) et un but de Désiré Doué (96e) ont permis au PSG de renouer avec la victoire, après deux matches nuls en Ligue 1.

Monaco regagne aussi

Autre équipe du haut du tableau, Monaco (4e) a remporté sa première victoire de l'ère Sébastien Pocognoli, l'entraîneur belge appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Après un match plutôt terne à Angers (1-1), les Monégasques, qui évoluaient avec Philipp Köhn dans le but mais toujours sans Denis Zakaria, blessé, ont battu Toulouse par le plus petit écart (1-0).

/ATS
 

