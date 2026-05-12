Liga: Le président du Real Madrid Florentino Pérez se représente

Le président du Real Madrid Florentino Pérez a annoncé mardi convoquer des élections et se représenter. A 79 ans, il a écarté toute démission à l'issue d'une 2e saison sans trophée majeur.

'Je ne vais pas démissionner', a déclaré Pérez lors d'une conférence de presse, dénonçant une 'campagne absurde', 'très organisée', visant selon lui à dénigrer sa personne et 'les intérêts' du club. Visiblement agacé, le dirigeant madrilène, en poste entre 2000 et 2006 puis depuis 2009, a fustigé 'un courant anti-madridiste dans certains secteurs du journalisme'.

Des élections malgré un mandat jusqu'en 2029

'Je veux dire aux socios que je dois faire cela pour les défendre, eux', a poursuivi Florentino Pérez pour justifier la convocation de nouvelles élections, auxquelles 'nous allons nous présenter'. L'homme d'affaires n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat sur quand ces élections auraient lieu.

Il avait été réélu en janvier 2025 sans opposition, avec un mandat courant théoriquement jusqu'en 2029. Le Real Madrid, emmené par ses stars Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham, a vécu une saison très compliquée, éliminé en quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Dimanche, la Maison Blanche a perdu 2-0 dans le Clasico sur la pelouse du FC Barcelone, offrant son 29e titre de Liga à son rival catalan. Hors-terrain, la saison du Real Madrid a été également émaillée de plusieurs épisodes extra-sportifs, dont le dernier en date reste l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde la semaine dernière. Les deux joueurs ont été sanctionnés d'une amende de 500'000 euros chacun.

/ATS