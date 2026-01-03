Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée

Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de ...
Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée

Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de Liga. De son côté, Villareal a débuté 2026 par une victoire.

Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis Seville (16h15).

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.

/ATS
 

