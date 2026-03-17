Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

L'entraîneur Hansi Flick a déclaré mardi que le FC Barcelone serait le dernier club de sa carrière ...
Liga: Barcelone sera « mon dernier club », assure l'entraîneur Flick

Liga: Barcelone sera

Photo: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta

L'entraîneur Hansi Flick a déclaré mardi que le FC Barcelone serait le dernier club de sa carrière. L'Allemand n'a pas précisé s'il allait prolonger ou non son contrat actuel.

'Je n'ai aucune intention d'aller ailleurs. Je suis très heureux ici. Ce sera mon dernier club, mon dernier poste', a déclaré Flick en conférence de presse, alors que son président Joan Laporta, récemment réélu, avait assuré plus tôt qu'il prévoyait de prolonger d'un an le contrat de son entraîneur expirant en 2027.

En poste depuis 2024

'Tout le monde sait que je suis vraiment heureux ici. Mais je dois d'abord en parler avec ma famille. Nous aurons le temps d'en discuter, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment', a expliqué l'ex sélectionneur allemand de 61 ans. Nommé en 2024 pour remplacer Xavi Hernandez, Flick a mené le Barça vers un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) et une demi-finale de la Ligue des champions perdue contre l'Inter la saison dernière en pratiquant un football offensif cher aux supporters blaugranas.

L'ex-coach du Bayern joue gros mercredi contre Newcastle en 8e de finale retour de C1, après un match nul (1-1) à l'aller. 'Ce sera un match difficile. C'est une équipe physique, qui pratique un marquage individuel agressif, et dont les joueurs sont rapides en contre-attaque', a-t-il rappelé, estimant que son équipe devrait 'livrer un match parfait' pour espérer se qualifier pour les quarts.

/ATS
 

Actualités suivantes

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Leverkusen voudrait bien faire dérailler Arsenal

Football    Actualisé le 17.03.2026 - 04:03

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 21:33

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 19:51

Articles les plus lus

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:37

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 19:51

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Super League: Grasshopper actionne le siège éjectable

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 21:33

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:03

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:37

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 19:51

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone

Football    Actualisé le 16.03.2026 - 08:55

Le FC Bosna repart du bon pied

Le FC Bosna repart du bon pied

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 17:43

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:03

Xamax retrouve le chemin du but et de la victoire

Xamax retrouve le chemin du but et de la victoire

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:11

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:37