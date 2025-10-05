Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville

Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. ...
Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville

Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville

Photo: KEYSTONE/EPA/RAUL CARO

Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné un assist.

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle

Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 18:39

Coffrane vaincu de peu

Coffrane vaincu de peu

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 18:30

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 15:55

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 10:54

Articles les plus lus

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 10:54

Le FCC n’en finit plus de perdre

Le FCC n’en finit plus de perdre

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 11:34

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 15:55

Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville

Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 18:25

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 04:03

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Saint-Blaise prend le dessus sur Bosna

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 10:54

Le FCC n’en finit plus de perdre

Le FCC n’en finit plus de perdre

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 11:34

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 15:55

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 20:35

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Super League: le derby zurichois pour Grasshopper

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 22:25

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 04:03

Le FCC n’en finit plus de perdre

Le FCC n’en finit plus de perdre

Football    Actualisé le 05.10.2025 - 11:34