Lewandowski blessé et incertain pour le début de saison du Barça

L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain ...
Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

L'attaquant star du FC Barcelone Robert Lewandowski est blessé à la cuisse gauche et incertain pour le début de saison. C'est ce qu'a annoncé vendredi le club catalan.

'Robert Lewandowski souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche', écrit le Barça dans un communiqué, sans préciser la durée d'indisponibilité du buteur polonais.

L'attaquant de 36 ans est 'forfait' pour le match amical prévu dimanche contre Côme, et incertain pour la première journée de Liga, contre Majorque, le 16 août prochain.

