Leverkusen poursuit sa marche en avant

Une semaine après son succès 3-0 devant le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen a poursuivi sa marche en avant. Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 à Heidenheim.

A la faveur de ce succès face au néo-promu, le Bayer a porté son avance à 8 points sur le Bayern qui se déplacera dimanche à Bochum. Toujours invaincu cette saison en 32 matches, il a forcé la décision grâce à des réussites de Jeremie Frimpong (45e) et d’Amine Adli (81e).

A Mayence, Bo Henriksen n’a pas raté sa grande première. L’ancien entraîneur du FC Zurich a mené les siens à la victoire (1-0) devant Augsbourg. Le défenseur Sepp van den Berg a marqué de la tête l’unique but de la rencontre pour offrir à ses couleurs un deuxième succès cette saison et revenir à un point de la place de barragiste. Un succès acquis sans Silvan Widmer, resté sur le banc, et sans Edimilson Fernandes, blessé. Quant au Augsbourg de Ruben Vargas et de Kevin Mbabu, il a concédé une quatrième défaite de rang.

