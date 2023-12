Leverkusen arrache le nul contre Dortmund et reste en tête

Mené pendant plus d'une heure, le Bayer Leverkusen a arraché à domicile le match nul contre le Borussia Dortmund (1-1) dimanche pour le choc de la 13e journée du championnat d'Allemagne.

Les coéquipiers de Granit Xhaka, titulaire, conservent leur fauteuil de leader.

Avec 35 points sur 39 possibles, les hommes de Xabi Alonso restent invaincus et comptent trois points d'avance sur le Bayern Munich (32), qui n'a pas pu jouer samedi contre l'Union Berlin en raison de très fortes chutes de neige (44 cm) dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Borussia Dortmund manque une belle occasion de se rapprocher du leader et compte toujours 10 points de retard sur Leverkusen au soir de la 13e journée, pénalisé par sa série négative fin octobre et début novembre (nul à Francfort, défaites contre le Bayern et à Stuttgart).

Avec 25 points, il cède sa 4e place à Leipzig (26), vainqueur de Heidenheim (2-1), alors que le club de l'est de l'Allemagne se rendra samedi prochain au Westfalenstadion.

Après la rapide ouverture du score du Norvégien Julian Ryerson (5e) pour Dortmund, Leverkusen a dominé la rencontre et poussé sur le but de Gregor Kobel. L'égalisation est finalement venue par Victor Boniface à l'entame des dix dernières minutes (79e).

/ATS