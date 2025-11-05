Les stars répondent présentes

Les stars se sont illustrées lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Haaland, Lamine Yamal, Osimhen et Lautaro Martinez ont marqué pour leurs couleurs.

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.

Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.

A Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Yamal à la 77e.

Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Szczesny a voulu dribbler Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.

Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'AJax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).

L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. A la 90e, Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.

