Les outsiders veulent faire tomber un Bayern chancelant

Le Bayern Munich semble vulnérable à l'aube de la 60e saison de Bundesliga. La concurrence s'est renforcée et dix Suisses vont prendre part au championnat qui commence vendredi.

Ces dernières années, aucun club des cinq meilleurs championnats d'Europe n'a autant dominé son sujet sur le plan national que le Bayern. Le Rekordmeister a remporté le titre onze fois de suite. Les Munichois ont cassé leur tirelire en recrutant Harry Kane (100 millions d'euros), le buteur qui leur avait cruellement fait défaut la saison dernière. En dépit de cette arrivée, les Munichois semblent pourtant vulnérables.

C'est Dortmund avec son portier suisse Gregor Kobel qui est le plus susceptible de faire tomber le Bayern. Mais la Ruhr va-t-elle se relever après l'immense tristesse d'avoir manqué le titre d'un rien? Et comment compenser les départs de Raphael Guerreiro et de la superstar Jude Bellingham?

Après une saison difficile, au cours de laquelle Gerardo Seoane a été remplacé par Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen devrait lui aussi se retrouver vers le haut du classement. Le plus ronflant au chapitre des arrivées est bien celui du capitaine de l'équipe nationale, Granit Xhaka. Il est l'élément qui a jusqu'ici manqué à Alonso et qui peut faire la différence.

Du point de vue suisse, il sera intéressant de suivre les performances de Gladbach. L'entraîneur Gerardo Seoane et ses deux compatriotes Jonas Omlin - capitaine - et Nico Elvedi, qui souhaite partir, traversent une période difficile. Parvenir à faire mieux que la 10e place dans ces conditions serait déjà un succès.

Wolfsburg, avec la nouvelle recrue Cédric Zesige, ainsi que le Mayence du capitaine Silvan Widmer et d'Edimilson Fernandes pourraient, dans le meilleur des cas, avoir leur mot à dire dans la lutte pour les places européennes. Quant à Ruben Vargas (Augsbourg), Noah Loosli (Bochum) et Filip Stojilkovic (chez le promu Darmstadt), il s'agira en premier lieu de réussir le maintien.

/ATS