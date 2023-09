Les SR Delémont se paient St-Gall, le LS passe

Décidément, le vert n'a pas porté chance à la Super League en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Après Yverdon face à Rapperswil, c'est St-Gall qui a connu l'élimination à Delémont (2-1) dimanche.

Les Jurassiens de Promotion League ont trouvé la faille par deux fois en première mi-temps grâce à François à la 14e et Cesca à la 39e. Juste après l'ouverture du score, Von Moos avait pu égaliser pour les Brodeurs (17e).

En deuxième période, les joueurs de Peter Zeidler ont bien tenté de niveler la marque, mais ils ont fait preuve d'un peu trop de suffisance. De leur côté, les Delémontains se sont accrochés à leur but d'avance avec beaucoup de courage et ils ont su résister à la pression des hommes de Suisse orientale en fin de partie et notamment durant les presque neuf minutes de temps supplémentaire.

Les Jurassiens espèrent bien poursuivre leur épopée et pourquoi pas faire aussi bien qu'en 1982 lorsqu'ils avaient atteint les demi-finales.

Le LS assure

Pas de souci en revanche pour Lausanne qui est allé s'imposer 4-0 à Brühl dans le canton de St-Gall. Sanches avait ouvert le score en première mi-temps, mais les joueurs de Ludovic Magnin ont passé l'épaule au cours de la deuxième mi-temps. Bernede (57e) puis Labeau (62e) ont coupé toute envie de rébellion adverse.

/ATS