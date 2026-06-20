Les Pays-Bas écrasent la Suède

A Houston, les Pays-Bas ont donné une leçon à la Suède pour le 2e match du groupe F. Les hommes ...
Les Pays-Bas écrasent la Suède

Les Pays-Bas écrasent la Suède

Photo: KEYSTONE/AP/Karen Warren

A Houston, les Pays-Bas ont donné une leçon à la Suède pour le 2e match du groupe F. Les hommes de Ronald Koeman l'ont emporté 5-1.

Victorieuse 5-1 de la Tunisie, la Suède est redescendue de deux étages face à des Néerlandais nettement plus affûtés. Et un homme s'est illustré durant ces 45 premières minutes: Brian Brobbey. L'attaquant de Sunderland a tout d'abord ouvert le score à la 5e après un service parfait de Gakpo. Brobbey s'est glissé entre les deux centraux pour reprendre parfaitement. Et à la 17e, c'est sur une passe de Dumfries que le Batave de 24 ans a pu dévier légèrement le ballon et battre le gardien Nordfeldt.

Les Suédois ont un peu sorti la tête de l'eau en fin de première période. Ils ont même cru marquer par Lagerbielke à la 45e, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu.

Pire pour les Scandinaves, dès le retour des vestiaires ce sont les Pays-Bas qui ont ajouté un troisième but par Gakpo parfaitement servi par Dumfries. Ce même Gakpo a pu enfiler le 4-0 à la 54e. Les Suédois ont tout de même réagi, profitant d'une formation batave 'trop joueuse'. Entré quelques minutes auparavant, Elanga a pu prendre la défense néerlandaise de vitesse pour sauver l'honneur des siens.

Déjà buteur lors du 2-2 face au Japon, Summerville a salé l'addition à la 89e, se permettant même de faire le signe de bonne nuit popularisé par le basketteur Stephen Curry.

Ce succès permet aux Pays-Bas de passer en tête. La Suède va elle suivre attentivement la rencontre entre le Japon et la Tunisie.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Real Madrid dément tout contact avec Olise

Le Real Madrid dément tout contact avec Olise

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 20:33

Ronaldinho en 3e division italienne, pour rejouer?

Ronaldinho en 3e division italienne, pour rejouer?

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 19:40

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 12:49

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 07:40

Articles les plus lus

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 05:08

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 07:40

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 12:49

Ronaldinho en 3e division italienne, pour rejouer?

Ronaldinho en 3e division italienne, pour rejouer?

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 19:40

Le Brésil domine Haïti 3-0

Le Brésil domine Haïti 3-0

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 04:48

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 05:08

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Le Paraguay, à dix, élimine la Turquie (1-0)

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 07:40

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Bosna Neuchâtel - Collex-Bossy reporté à jeudi

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 12:49

Vainqueur de l'Ecosse, le Maroc se rapproche des 16es de finale

Vainqueur de l'Ecosse, le Maroc se rapproche des 16es de finale

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 02:11

Mondial: La 1re place du groupe E en jeu à Toronto

Mondial: La 1re place du groupe E en jeu à Toronto

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 04:06

Le Brésil domine Haïti 3-0

Le Brésil domine Haïti 3-0

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 04:48

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Qualif en vue, Manzambi éclatant: la Suisse souffle après la Bosnie

Football    Actualisé le 20.06.2026 - 05:08