Les Espagnols Yamal et Williams aptes, selon leur sélectionneur

Les jeunes ailiers espagnols Lamine Yamal et Nico Williams 'seront disponibles' pour l'entrée ...
Les Espagnols Yamal et Williams aptes, selon leur sélectionneur

Les Espagnols Yamal et Williams aptes, selon leur sélectionneur

Photo: KEYSTONE/AP/Mike Stewart

Les jeunes ailiers espagnols Lamine Yamal et Nico Williams 'seront disponibles' pour l'entrée en lice de la Roja à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

Leur sélectionneur Luis de la Fuente l'a assuré dimanche.

Dynamiteurs de leur équipe au dernier Euro, le prodige du FC Barcelone et le virevoltant attaquant de Bilbao sont tous deux gênés à la cuisse gauche. L'ailier d'Osasuna Victor Munoz est également blessé mais sera lui aussi disponible contre le Cap-Vert. Ils n'ont pas fait le déplacement à Puebla, au Mexique, où la Roja jouera lundi un ultime amical contre le Pérou.

'Nous regrettons qu'ils ne soient pas avec nous, mais les services médicaux et les préparateurs physiques nous recommandaient de les laisser' au camp de base aux Etats-Unis, a expliqué en conférence de presse Luis de la Fuente. 'Les trois seront disponibles pour le prochain match', donc le début de la Coupe du monde, a-t-il dit.

Yamal, 18 ans et tête d'affiche de l'Espagne, s'est blessé fin avril avec le Barça. Sans lui, les champions d'Europe ont concédé le nul en amical contre l'Irak, jeudi à La Corogne.

L'Espagne, championne d'Europe en titre, démarrera la compétition coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique contre les Cap-Verdiens le 16 juin, dans le groupe H. En plus du Cap-Vert, la Roja se mesurera à l'Arabie saoudite et à l'Uruguay en poules.

/ATS
 

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