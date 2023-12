Leipzig-YB: Un choix cornélien

Anthony Racioppi ou David Von Ballmoos? A la veille de croiser le fer à Leipzig pour l’ultime rencontre du tour préliminaire de la Ligue des Champions, Raphaël Wicky n’a pas voulu dévoiler ses cartes.

L'ancien Sédunois garde le mystère sur le nom du gardien appelé à défendre la cage des Young Boys mercredi.

Désigné no 1 en septembre dernier après avoir réussi l’arrêt à 20 millions de francs lors du barrage retour contre le Maccabi Haïfa et après avoir été appelé pour la première fois en équipe de Suisse, Anthony Racioppi a été relégué sur le banc lors des deux dernières rencontres de championnat contre le Stade Lausanne-Ouchy et St-Gall. Il a payé au prix fort à la fois trois erreurs sur ses trois premières relances lors de ses trois derniers matches – elles n’ont toutefois coûté qu’un seul but – et une campagne de presse menée par le plus grand quotidien de boulevard du pays qui ne cesse de réclamer le retour en grâce de David Von Ballmoos.

Si la pression est bien lourde sur les épaules du gardien, celle liée au résultat sera moindre pour les Bernois qui ont assuré leur qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League il y a deux semaines à la faveur de leur succès 2-0 sur l’Etoile Rouge Belgrade.

Les Young Boys espèrent déjouer les pronostics contre une équipe qui les avait battus 3-1 au Wankdorf le 19 septembre dernier. Quatrièmes de la Bundesliga mais battus à deux reprises par Manchester City dans cette phase de poules, les Allemands assurent aborder cette rencontre avec toute la détermination voulue. 'On jouera pour le prestige et... pour l’argent', glisse l’entraineur Marco Rose. La prime de 2,8 millions d’euros pour une victoire promise par l’UEFA signifie bien que cette rencontre sans enjeu sportif ne revêtira pas vraiment le caractère d’un simple match amical.

