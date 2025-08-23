Leila Wandeler rejoint West Ham

Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise. La jeune attaquante ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise.

La jeune attaquante fribourgeoise de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec West Ham United, a annoncé samedi le club londonien.

'Je suis très heureuse de signer avec West Ham United', a déclaré l'internationale suisse, citée dans le communiqué du club. 'C'est un grand moment pour moi, si tôt dans ma carrière: déménager à Londres, ma ville préférée au monde, et jouer dans la meilleure ligue contre des équipes de grande qualité.'

Leila Wandeler fut l'une des révélations de l'Euro côté suisse, avec trois apparitions face à l'Islande, à la Finlande puis lors du quart de finale perdu face à l'Espagne. A West Ham, elle retrouvera une autre attaquante suisse, Seraina Piubel, laquelle n'avait pas été retenue pour l'Euro à domicile.

/ATS
 

