Leicester: Jamie Vardy quittera le club en fin de saison

Une page va se tourner à Leicester: condamné à la relégation, le club anglais perdra en outre son capitaine emblématique Jamie Vardy à la fin de la saison, ont annoncé les Foxes jeudi.

'Nous pouvons confirmer que notre légendaire attaquant Jamie Vardy quittera Leicester City cet été après 13 saisons qui ont fait de lui le plus grand de nos joueurs', écrit le club dans un communiqué. A 38 ans, l'avant-centre a fait l'essentiel de sa carrière professionnel à Leicester, qu'il avait rejoint en 2012 en provenance du club modeste de Fleetwood Town.

Il fut l'un des piliers de l'équipe qui a décroché contre toute attente le titre de champion d'Angleterre en 2016. Lors de cette saison magique, l'ex-international (26 sélections, sept buts) avait inscrit 24 buts. A l'heure de quitter Leicester, son compteur affiche 198 buts toutes compétitions confondues, dont 143 en Premier League dont il fut le meilleur buteur en 2015-16 (24 buts).

'Ravagé'

'Nul autre joueur ne symbolise plus que lui les succès incroyables de cette période et, avec près de 500 matches et presque 200 buts, ce que Vardy a réalisé à Filbert Way est sans équivalence tout au long des 141 ans de notre histoire', souligne Leicester.

Dans un message vidéo diffusé sur ses réseaux sociaux, Vardy se dit 'ravagé' par son départ. Mais, ajoute-t-il, 'je savais que cela finirait par arriver'. 'J'ai passé treize années incroyables dans ce club, avec beaucoup de succès et parfois des bas', ajoute-t-il.

Dernier joueur de l'effectif à avoir fêté le titre en 2016, Vardy a aussi remporté avec les Foxes la Coupe d'Angleterre en 2020/21 et le Community Shield en 2021.

Resté à Leicester malgré une première relégation en 2023, il a aidé le club à remonter aussitôt dans l'élite. Mais, avec sept buts en 31 matches cette saison, il n'aura pas pu empêcher que les Foxes redescendent immédiatement. 'Cette saison n'a été rien d'autre que malheureuse et, à titre personnel, une humiliation totale. Ça fait mal', a-t-il dit.

/ATS