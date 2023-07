Le pronostic vital de Van der Sar n'est plus engagé

L'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime vendredi d'une hémorragie cérébrale, n'est plus dans un état préoccupant et son pronostic vital n'est plus engagé,

Toutefois, il reste hospitalisé, a annoncé mardi le club néerlandais.

'Edwin est toujours dans l'unité de soins intensifs mais son état est stable. Sa vie n'est plus menacée', a indiqué l'Ajax dans le communiqué envoyé à la demande de la femme de l'ancien joueur.

'Chaque fois que nous lui rendons visite, il communique. Il faut faire preuve de patience et voir comment sa situation évolue', a ajouté Annemarie Van der Sar.

L'ex-portier de 52 ans, qui a également porté les couleurs de Manchester United, se trouvait en vacances sur une île croate lorsque l'incident est survenu.

Van der Sar a quitté en mai son poste de directeur général de l'Ajax Amsterdam qu'il occupait depuis 2016 après la pire saison du club amstellodamois depuis 14 années, conclue par une troisième place dans le championnat des Pays-Bas derrière le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, Van der Sar a joué pour l'Ajax entre 1990 et 1999, remportant la Ligue des champions en 1995.

Il a ensuite gagné une nouvelle fois la C1 en 2008 avec Manchester United. Il compte également 130 sélections sous le maillot Oranje.

/ATS