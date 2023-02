Le prêt de Ziyech au PSG rejeté, Paris finit son mercato bredouille

L'arrivée en prêt du Marocain de Chelsea Hakim Ziyech au Paris SG a été rejetée mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP) en raison d'un contrat transmis trop tardivement.

Le contrat du joueur de 29 ans a été envoyé trop tard mardi soir et le club parisien a vu son recours être rejeté par la LFP au lendemain du dernier jour du mercato hivernal. Le PSG, qui blâme Chelsea pour des erreurs administratives, clôt donc son marché des transferts sans la moindre recrue.

Les clubs de Ligue 1 étaient en effet tenus de transmettre les contrats à 23h00 mardi soir aux services de la LFP, qui leur octroyaient une heure de plus pour enregistrer ces mutations dans le logiciel régissant les transferts internationaux (Fifa TMS).

Tout était pourtant ficelé avec Ziyech: selon une source interne, l'ailier demi-finaliste du dernier Mondial était à Paris mardi, il avait passé avec succès sa visite médicale et les deux clubs étaient d'accord pour un prêt sans option d'achat. Cette arrivée d'un joueur de renom aurait sauvé le mercato du PSG, jusqu'ici atone.

Erreurs dans l'envoi

Mais selon deux sources ayant connaissance du dossier, le club de Chelsea a commis plusieurs erreurs dans l'envoi au PSG des documents administratifs nécessaires à l'enregistrement du contrat... Et l'heure de clôture a été ratée.

Le club parisien a néanmoins tenté de plaider sa cause en déposant un recours auprès de la Ligue, mais la commission juridique de celle-ci, réunie mercredi matin, l'a rejeté.

Selon plusieurs médias, elle a également rejeté le départ en prêt du jeune Parisien Ismaël Gharbi, qui devait prendre la direction de Nice.

Sollicités par l'AFP, ni la Ligue de football professionnel ni le Paris SG ne se sont exprimés sur cet improbable imbroglio.

A deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich et alors que ses résultats patinent, le PSG finit le mercato bredouille. Il a seulement laissé partir son gardien no 2 Keylor Navas à Nottingham Forest (prêt) et son ailier espagnol Pablo Sarabia à Wolverhampton (transfert), parmi les joueurs de l'équipe première.

/ATS