Le président de la Confédération félicite la Nati

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre des Sports Martin Pfister ont ...
Le président de la Confédération félicite la Nati

Le président de la Confédération félicite la Nati

Photo: Martin Pfister / X

Le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre des Sports Martin Pfister ont félicité l'équipe nationale suisse de football après son élimination de la Coupe du monde. 'Merci pour ces émotions et un immense bravo à tous', a écrit M. Parmelin sur X.

Malgré la déception, ce sont surtout un parcours exceptionnel et une équipe soudée, qui a fait vibrer toute la Suisse, dont il gardera le souvenir, a écrit le président de la Confédération dimanche matin.

Le message de Martin Pfister va dans le même sens : même si l'élimination de la Coupe du monde fait mal, la Nati a marqué l'histoire du football suisse en se qualifiant pour les quarts de finale, a-t-il également écrit sur X. 'Pour cela, l'équipe mérite un grand respect et nos sincères remerciements.'

M. Pfister était présent dans les tribunes du stade de Kansas City lors du match de quart de finale. L'équipe de Murat Yakin s'est inclinée 1-3 face à l'Argentine, championne du monde, après prolongation.

/ATS
 

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