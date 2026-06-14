Le petit Curaçao face à deux géants, l'Allemagne et Neuer

Le petit Poucet Curaçao, néophyte en Coupe du monde, fait ses grands débuts dimanche (19h00 en Suisse) à Houston contre l'Allemagne.

La sélection caribéenne se heurtera à un géant dans la cage adverse, Manuel Neuer, de retour en sélection à 40 ans.

Difficile de faire plus déséquilibrée que cette affiche texane: d'un côté un bout des Antilles néerlandaises, 444 km2 et environ 160'000 habitants, gonflé par sa diaspora; de l'autre un mastodonte de la compétition, dopé par le come-back d'un des meilleurs gardiens de sa génération.

Demi-finaliste en 2010, champion du monde en 2014, capitaine éliminé dès le premier tour en 2018 et 2022, Neuer est sorti de sa retraite internationale à la surprise générale pour disputer une cinquième Coupe du monde, son neuvième tournoi majeur en ajoutant l'Euro.

'Je ne m'y attendais pas, mais bien sûr, nous sommes ravis que Manuel soit de retour. Il ne fait pratiquement aucun doute qu'il est le meilleur gardien de but de tous les temps, ou du moins l'un des meilleurs', l'a encensé l'attaquant allemand Deniz Undav vendredi devant des journalistes.

Le joueur du Bayern Munich fait effectivement partie de ces rares portiers à avoir révolutionné leur poste. Lui l'a fait dans un rôle de 'gardien libéro', une sorte de troisième défenseur central qui vient participer aux relances de son équipe, balle au pied avec agilité.

'Il a encore et toujours son propre style de gardien de but. C'est le seul à avoir cela, dans sa façon de se déplacer, de jouer vite, de relancer au pied, de relancer tout court', a décrit au printemps son ancien coéquipier en sélection, Toni Kroos, dans le podcast 'Einfach mal Luppen' qu'il anime avec son frère Felix.

A Houston, le dernier rempart du Bayern écrira un bout d'histoire: sa 125e sélection sera aussi sa 20e en Coupe du monde, un record au poste de gardien de but qu'il partagera avec le Français Hugo Lloris, et qu'il améliorera au match suivant contre la Côte d'Ivoire le 20 juin.

Contre Curaçao, 82e au classement FIFA, Neuer devrait selon toute vraisemblance être peu sollicité par les attaquants adverses, tant l'écart de niveau apparaît abyssal entre les deux équipes.

Mais il ne faut pas sous-estimer la motivation extrême qui animera la petite nation caribéenne dirigée par l'expérimenté Dick Advocaat.

/ATS