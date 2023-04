Le parfait rebond du Servette FC, qui écrase Zurich 4-0

Quatre jours après la fessée reçue à Berne, le Servette FC a réagi de la plus belle des manières en Super League. Les Grenat ont décroché un succès 4-0 devant le FC Zurich, le Champion en titre.

Cette victoire porte la griffe de Chris Bedia. Auteur d'un doublé pour ses septième et huitième réussites de la saison, l'Ivoirien a surtout eu la bonne idée d'ouvrir le score après 36... secondes de jeu.. Il a exploité une énorme bévue de Cheick Conde pour battre un Yanick Brecher presque incrédule devant ce scénario.

Une telle entame ne pouvait que chasser les fantômes du Wankdorf, ce 6-1 concédé devant les Young Boys. Elle a, surtout, remis d'emblée les Servettiens dans le bon sens de la marche. Le 2-0 inscrit à la 38e par Patrick Pflücke sur un service de Dereck Kutesa a permis aux Grenat de classer très vite l'affaire. Pour une équipe qui n'avait cueilli que neuf points sur vingt-sept lors de ses neuf derniers matches, l'apathie affichée par l'adversaire était une aubaine.

Le FCZ a sans doute livré l'une de ses plus pauvres performances depuis l'intronisation de Bo Henriksen. Et si le FC Sion et Winterthour devaient marquer des points jeudi soir, les Zurichois seraient à nouveau concernés par la place de barragiste.

Enchaîner maintenant

A la faveur de cette victoire, le Servette FC retrouve provisoirement la 2e place qu'il avait abandonnée à Lucerne le week-end dernier. On demandera maintenant aux joueurs d'Alain Geiger d'enchaîner samedi lors de la venue de St-Gall pour 'coller' à leur objectif, ce rang de dauphin qui leur assurera de disputer pour la première fois au 21e siècle le tour préliminaire de la Ligue de Champions.

Avec le FC St-Gall, les Grenat affronteront une équipe qui a sans doute basculé dans la crise après son revers à domicile devant Lugano. Battue 2-1 par des Tessinois toujours aussi habiles dans l'art de faire déjouer l'adversaire, la formation de Peter Zeidler reste désormais sur une série de huit matches sans victoire. Même s'il est protégé par un contrat qui court jusqu'en... 2027, Peter Zeidler n'est pas sûr de sortir indemne de ce printemps infernal.

