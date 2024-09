Le leader et le favori piétinent pour le bohneur du Servette FC

Le FC Zurich demeure toujours la seule équipe de Super League encore invaincue. Au Letzigrund, le FCZ a partagé l’enjeu (1-1) avec le FC Lucerne après avoir été mené au score.

Une tête de Juan José Perea a répondu à la réussite d’Andrejs Ciganiks, à la conclusion d’une superbe action collective. Avec ce point cueilli à Zurich, le FC Lucerne a démontré qu’il avait vraiment les moyens de figurer parmi les six premiers.

Comme le résultat de Zurich, le partage des points sur un score identique au Cornaredo entre le FC Lugano et le FC St. Gall fait l’affaire du Servette FC qui se retrouve seul leader. Les deux équipes qui seront engagées en phase de ligue de la Conference League ont offert un spectacle emballant aux 3606 spectateurs présents, une affluence que l’on peut qualifier malheureusement de misérable.

Après un premier but annulé par la VAR, Kacpe Przybylko a pu égaliser juste avant la pause, avec cette fois le concours de cette même VAR, pour des Luganais qui dévoilent des manques sur le plan défensif à corriger impérativement s’ils entendent justifier pleinement leur statut de favori no 1 à la course au titre. Ou est-il désormais l'apanage du Servette FC ?

/ATS