Le carton rouge de l'Américain Balogun annulé

La FIFA a annulé dimanche le carton rouge reçu lors des 16es de finale de la Coupe du monde par l'attaquant américain Folarin Balogun. Il pourra disputer lundi les 8es de finale contre la Belgique.

Balogun avait été exclu mercredi dernier lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine pour avoir marché sur une jambe du défenseur Tarik Muharemovic à la réception d'un saut.

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a remercié la FIFA 'd'avoir réparé une grave injustice', sur sa plateforme Truth Social.

La commission de discipline de la FIFA a expliqué dans un communiqué avoir modifié la sanction, la faisant passer 'd'un match de suspension ferme à un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an.'

Dès le lendemain du match contre la Bosnie, l'affaire avait pris une tournure politique, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio affirmant que les joueurs américains s'étaient fait 'entuber' avec cette décision de l'arbitre.

'Ils se sont fait entuber avec ce carton rouge. Il faudrait une procédure d'appel pour ça. C'est probablement trop tard pour ça, n'est-ce pas?', avait déclaré le secrétaire d'Etat lors d'une discussion informelle avec la presse.

Auteur de trois buts depuis le début du tournoi, l'attaquant américain de Monaco (Ligue 1) a été déterminant jusqu'ici dans le parcours des Etats-Unis au Mondial qu'ils co-organisent.

Son absence contre la Belgique aurait été préjudiciable à Team USA, mais le joueur sera bien autorisé à disputer ce 8e de finale à Seattle lundi.

/ATS