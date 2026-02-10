Le Servette FC doit rebondir à Lugano

Trois jours après une défaite cuisante face au leader Thoune (3-1), le Servette FC a l'occasion ...
Le Servette FC doit rebondir à Lugano

Le Servette FC doit rebondir à Lugano

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Trois jours après une défaite cuisante face au leader Thoune (3-1), le Servette FC a l'occasion de se relancer en Super League. Les Grenat se rendent au Tessin pour affronter Lugano mercredi (20h30).

Battre les Bianconeri (2es, 41 pts) ne sera toutefois pas chose aisée pour ces Genevois (8es, 25 pts) toujours aussi inconstants. Lugano, invaincu lors de ses neuf derniers matches, n'a en effet plus perdu un match de championnat depuis le 26 novembre.

Le dernier duel entre les deux équipes avait d'ailleurs souri aux hommes de Mattia Croci-Torti (4-2) après un départ canon - 3-0 après 24 minutes. Depuis ce 14 décembre, le bilan servettien est bien terne: une victoire, trois nuls et deux défaites.

Deux autres affiches sont au programme de cette 24e journée de Super League: un derby zurichois entre le FCZ et la lanterne rouge Winterthour, et un classique du championnat entre Saint-Gall et Young Boys.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Un deuxième but consécutif pour Noah Okafor avec Leeds

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 22:50

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 22:31

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 18:00

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

Articles les plus lus

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 18:00

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Super League: Lucerne enfonce Grasshopper

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 22:31

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19

Noah Streit quitte Xamax

Noah Streit quitte Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 06:17

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Nouvel avant-centre à Neuchâtel Xamax

Football    Actualisé le 10.02.2026 - 18:00

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 19:41

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 20:01

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 22:45

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 09.02.2026 - 10:19