Le Real officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Le Real Madrid a officialisé mardi le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa. Le Portugais ...
Le Real officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Le Real officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Photo: KEYSTONE/EPA/Fernando Villar

Le Real Madrid a officialisé mardi le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa. Le Portugais José Mourinho est pressenti pour lui succéder.

'Le Real Madrid CF et Alvaro Arbeloa sont parvenus à un accord pour mettre fin à ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première', a écrit le club madrilène dans un communiqué. Arbeloa, arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, avait lui-même annoncé le 22 mai, à la veille de la dernière journée de la Liga, qu'il quitterait son poste à la fin de la saison.

Saison en demi-teinte

Son court mandat d'intérimaire a été marqué par une élimination précoce en huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre Albacete (D2) et plusieurs défaites douloureuses en Liga qui ont mis fin aux espoirs de titres du Real, distancé par le FC Barcelone qui a été sacré champion d'Espagne pour la deuxième année de suite.

En Ligue des champions, le club de Kylian Mbappé s'est arrêté en quart de finale, stoppé par le Bayern Munich. L'officialisation du départ d'Arbeloa, deux jours après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club, devrait accélérer le retour de José Mourinho sur le banc madrilène treize ans après son premier passage à Madrid.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cdm 2026: Des manifestants bloquent l'accès du stade de Mexico

Cdm 2026: Des manifestants bloquent l'accès du stade de Mexico

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 21:59

La Suisse l'emporte sans briller face à l'Irlande du Nord

La Suisse l'emporte sans briller face à l'Irlande du Nord

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 21:11

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 16:53

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 07:03

Articles les plus lus

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 06:03

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 07:03

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 16:53

Le Real officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Le Real officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 21:01

Edu Parra Garcia, l'homme qui veut façonner des champions du monde

Edu Parra Garcia, l'homme qui veut façonner des champions du monde

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 05:01

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 06:03

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

L'Espagne clôture au mieux sa préparation en battant le Pérou

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 07:03

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Une centaine d’albums Panini dans ses archives

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 16:53

Olise dynamite l'Irlande du Nord

Olise dynamite l'Irlande du Nord

Football    Actualisé le 08.06.2026 - 23:09

Qualifs Mondial dames: La Suisse veut finir en beauté

Qualifs Mondial dames: La Suisse veut finir en beauté

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 04:03

Edu Parra Garcia, l'homme qui veut façonner des champions du monde

Edu Parra Garcia, l'homme qui veut façonner des champions du monde

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 05:01

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Yvan Quentin raconte l'épopée de 1994

Football    Actualisé le 09.06.2026 - 06:03