Le Real Madrid toujours aussi fort

Le Real Madrid n'est pas près de lâcher sa couronne. Victorieux 2-0 de Chelsea dans son antre de Bernabeu, il a déjà un pied en demi-finale.

Un gardien toujours capable de sortir l'arrêt 'impossible' et un buteur plus clinique que jamais: la recette qui avait conduit le Real Madrid au sacre de Paris l'an dernier fonctionne toujours. Lors de ce match aller contre un valeureux Chelsea, Thibaut Courtois a su fermer la porte alors que Karim Benzema a ouvert la voie avec son but de la 21e minute, son 90e en 130 matches de Ligue des Champions.

L'expulsion logique de Ben Chilwell peu avant l'heure de jeu devait simplifier considérablement la tâche des Madrilènes. A onze contre dix, ils ont su enfoncer le clou avec une frappe victorieuse de Marco Asensio, qui venait d'entrer, à la 74e. Cet avantage devrait suffire mardi prochain à Stamford Bridge face à un Chelsea qui aura traversé toute cette saison 2022/2023 sans un véritable avant-centre malgré tous les millions déversés sur le marché des transferts.

Milan a su faire le dos rond

Si comme Manchester City et l'Inter la veille le Real Madrid a pris une option sans doute décisive sur la qualification, on veut croire que tout reste à faire entre le Milan AC et le Napoli. Porté par le fantastique public de San Siro, le Milan a gagné 1-0 la première manche. Mais ce résultat ne met les Milanais à l'abri de rien avant le match retour que disputera très certainement Victor Osimhen, l'arme absolue du Napoli.

Mais malgré l'absence de leur buteur nigérian, les Napolitains ont eu leur chance dans ce match aller. Le scénario de la rencontre se serait sans doute écrit d'une autre manière si Khvicha Kvaratskhelia n'avait pas raté l'immanquable après... moins d'une minute de jeu. Auteur d'un début de match magnifique, le Napoli aurait mérité mille fois d'ouvrir le score.

Seulement, le Milan a su faire le dos rond pour frapper à la 40e minute par Ismaël Bennacer. L'Algérien a conclu une rupture orchestrée parfaitement par Brahim Diaz qui a, d'un contrôle orienté, 'avalé' les demis adverses. Ce geste du Marocain restera longtemps dans les mémoires.

