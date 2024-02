Le Real Madrid s'en sort toujours

Indestructible Real Madrid ! Malgré le poids des absences et la bravoure de l’adversaire, le Real s’en sort toujours.

La formation de Carlo Ancelotti a cueilli un succès précieux 1-0 à Leipzig en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a été acquis sur une réussite splendide de Brahim Diaz à la 49e minute. Appelé à remplacer Jude Bellingham, l’atout maître de l’équipe, le Marocain a conclu par une frappe imparable un bel effort solitaire au cœur de la défense allemande.

Avant ce but, le Real avait souffert face à un Leipzig qui aura eu le mérite de ne nourrir aucun complexe. Une décision heureuse de la VAR qui annulait une réussite de Benjamin Sesko et les bons réflexes d’Andriy Lunin, le remplaçant de Thibaut Courtois, ont permis aux Madrilènes d’arriver à la pause sur un score nul et vierge. Leur mérite fut de mettre le pied sur l’accélérateur après le repos pour justifier enfin leur rang. Toutefois, leur succès n’a tenu qu’à un fil, à la classe plutôt de Lunin, cet Ukrainien de 25 ans qui sort enfin de l’ombre.

Une seule alerte

Tenant du titre, Manchester City a également gagné à l’extérieur. Les Sky Blues se sont imposés 3-1 à Copenhague grâce à des buts de Kevin De Bruyne (10e), de Bernardo Silva (45e) et de Phil Foden (92e). Face à l’équipe qui avait barré la route à Manchester United en phase de poules, ils n’auront connu qu’une seule frayeur : cette relance catastrophique d’Ederson qui a amené l’égalisation de Magnus Mattsson à la 34e.

Manuel Akanji n’est pas sorti du banc. Après son retour aux affaires samedi dernier contre Everton, le Zurichois doit gagner à nouveau sa place de titulaire en défense où il se heurte à une concurrence féroce.

/ATS