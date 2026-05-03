Le Real Madrid retarde le sacre du Barça

Le Real Madrid a retardé le sacre annoncé du FC Barcelone en Liga espagnole. Les Merengue ont battu l'Espanyol 2-0 dimanche, une semaine avant de retrouver les Blaugrana pour un clasico au Camp Nou.

Privé de Kylian Mbappé (blessé), le Real a forcé la décision en deuxième mi-temps grâce à un doublé plein de classe Vinicius Jr. Le premier but, marqué à la suite d'un une-deux avec Gonzalo, a rappelé l'étendue du talent de l'attaquant brésilien.

Avec cette victoire, les Merengue reviennent à 11 points du Barça, qui a battu Osasuna samedi (2-1), alors qu'il reste quatre journées au programme. Les deux géants espagnols s'affronteront dimanche prochain à Barcelone pour un choc qui pourrait sacrer les Catalans en cas de match nul ou de victoire.

/ATS