Le Real Madrid corrige Bilbao avec un doublé de Mbappé

Porté par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JAVIER ZORRILLA

Porté par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et passeur décisif, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga mercredi. Ceci en domptant l'Athletic Bilbao à San Mamés (3-0).

Cela lui permet de revenir à un point de son éternel rival, Barcelone, toujours leader. Le club madrilène (2e, 36 points) reste au contact du Barça (1er, 37 points), champion en titre, qui a remporté mardi (3-1) le choc face à l'Atlético (4e, 31 points) en match avancé de la 19e journée.

Dos au mur après trois nuls consécutifs en championnat, le géant espagnol a chassé le brouillard qui s'épaississait autour de son entraîneur Xabi Alonso avec une performance collective enfin convaincante.

En grande partie grâce à son homme providentiel Kylian Mbappé, auteur d'un superbe doublé (7e, 59e) et passeur décisif pour son coéquipier en équipe de France Eduardo Camavinga (42e), confortant un peu plus son statut de leader de la Maison Blanche avec ses 24e et 25e réalisations de la saison.

/ATS
 

